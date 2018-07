RIETI - Grandissima soddisfazione per l’enduro Laziale, infatti dopo il titolo del 2016, lo scorso fine settimana a Bergamasco in provincia di Alessandria con una perentoria doppietta, viste le vittorie sia nella giornata di Sabato che in quella di Domenica, fortissimo pilota reatino Gabriele Melchiorri, portacolori del MC D’Ippolito Racing, ha bissato il titolo nel Campionato Italiano di Minienduro nella categoria Cadetti.



«Sono onorato di questo eccellente risultato - afferma il presidente del comitato regionale, Maurizio Simonetti - ringrazio il giovanissimo Gabriele, ma soprattutto la famiglia, il team e tutti coloro che lo hanno supportato per tutta la stagione, con particolare riferimento al papà Sandro».

