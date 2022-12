Festa del minibasket Npc Foresta, oltre 150 i bambini al PalaSojourner. Foto

RIETI - Grande festa ieri pomeriggio al PalaSojourner di Rieti. Centinaia di bambini del settore giovanile e del minibasket targato Npc-Foresta si sono ritrovati nello storico impianto reatino per una giornata tutta speciale.

Prima l’allenamento gioco con la partecipazione straordinaria dei giocatori della prima squadra, poi la classica foto di rito sulle tribune del PalaSojourner. Del Testa e compagni hanno giocato, dato indicazioni, e reso partecipi i bambini per un’ora di festa e divertimento all’insegna del basket.

«Bellissima festa - spiega il gm Gianluca Martini - bello vedere il coinvolgimento di generazioni che hanno condiviso l’amore per questo sport e questa maglia. Uno degli obiettivi del club è proprio questo. Vogliamo far coltivare l’amore per lo sport e per il basket. Abbiamo condiviso un momento di spensieratezza con le famiglie che ci supportano ed hanno i nostri stessi valori e li ringraziamo. Speriamo di aumentare sempre di più i numeri del nostro minibasket, e Feliciangeli in questo sta lavorando bene. Le facce di ieri dimostrano che lavoriamo in un ambiente sano e sereno che mette al primo posto lo sport che vogliamo rendere come una delle caratteristiche più importanti sulla formazione dei giovani».

Molto soddisfatto anche uno dei responsabili dell’evento Gioacchino Fusacchia: «Sono molto felice - spiega - questo evento dimostra che la nostra collaborazione sta dando ottimi frutti, circa 150! C’erano i ragazzi che si sono divertiti con i loro beniamini e tanti genitori. Siamo sulla strada giusta».