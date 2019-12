© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - C'è anche un giovanissimo campione tutto reatino sul podio della premiazione dei “Campioni Umbri 2019” che si è svolta a Trevi nei giorni scorsi. Manifestazione arrivata a conclusione del “Campionato regionale Minienduro Umbria categoria 85 Senior” cui ha preso parte il 13enne Cristiano Fasciolo in forza al Motoclub Spoleto Team Jrp.Per lui un prestigioso secondo posto giunto al termine di un Campionato difficile e particolarmente selettivo (considerata la caratura di tutti i piloti in gara) costituito complessivamente da otto competizioni disputate in tour tra Umbria, Marche, e Lazio. Gare che hanno visto Cristiano sempre salire sul podio vincendo addirittura la competizione disputata in terra umbra a Spoleto centrando un bellissimo primo posto al termine di uno sterrato molto tecnico.Un 2019 dunque ricco di soddisfazioni che ha visto il giovane pilota amarantoceleste scendere in lizza anche nel Campionato Italiano e nel Trofeo delle Regioni disputato a Camerino. Nella città maceratese la squadra del Moto Club Spoleto si è classificata al quarto posto mancando il podio per un soffio.Grande soddisfazione per il tecnico federale Andrea Benedetti e per Pierluigi Bastianini perfetto e impeccabile nella meticolosa preparazione e nella messa a punto della moto.