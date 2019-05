RIETI - Momenti di paura, in mattinata, a Piazza Tevere. Una giovane donna, sarebbe stata minacciata con un coltello dopo una lite da un uomo, che poi si è allontanato in auto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per ricostruire l'intera vicenda e individuare l'eventuale aggressore.

La donna ha avuto un malore ed è stata soccorsa.