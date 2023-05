Venerdì 26 Maggio 2023, 00:10

RIETI - ​Minaccia la moglie con un coltello in una stazione di servizio, sotto gli occhi di alcune persone presenti: nei guai, il marito violento, fermato e denunciato dai carabinieri. Sono stati momenti che vengono descritti come di alta tensione, a ridosso della Salaria, verso il Nucleo industriale di Rieti - Cittaducale.

La vicenda. Da quanto è stato ricostruito, alle forze dell’ordine è giunta una richiesta di soccorso, secondo la quale un uomo stava minacciando la propria compagna, tenendo in mano un coltello, alla presenza di altre persone che si trovavano nelle vicinanze in quel momento, in prossimità di una stazione di servizio. Qualcuno, in quei concitati momenti, ha tentato di riportare l’uomo alla calma, cercando di intervenire per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente ma, a fronte di alcuni tentativi di mediazione, si sono ritrovati minacciati a loro volta.

L'origine. All’origine della minaccia, una lite divampata nell’arco di pochi istanti, sulle cui cause stanno ora indagando i carabinieri intervenuti sul posto nell’immediatezza dei fatti.

Marito e moglie sono stati poi accompagnati presso il comando provinciale dei carabinieri di Rieti, per essere ascoltati e per chiarire la dinamica di una vicenda che ha rischiato pericolosamente di degenerare ulteriormente, nonostante la presenza di altre persone.

La donna è stata sottoposta a controllo medico-sanitario da parte del personale del 118 intervenuto sul posto, a seguito del quale sarebbero emerse delle lesioni apparentemente cagionate a seguito dell’alterco con il coniuge.

A seguito di una prima ricostruzione sommaria, effettuata dai carabinieri rispetto alla lite divampata tra i due, sarebbero emerse evidenti responsabilità a carico dell’uomo. Nei suoi confronti è quindi scattata una denuncia a piede libero per i fatti contestati, ipotizzando i reati di maltrattamenti, lesioni e minacce. Reati cui dovrà ora rispondere alla locale autorità giudiziaria presso il tribunale di Rieti.