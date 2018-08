di Renato Retini

RIETI - Disposta la custodia cautelare in carcere per il giovane arrestato dai carabinieri in un paese dell’alta Sabina, accusato di aver aggredito e minacciato di morte la nonna per il rifiuto di consegnargli 600 euro, ennesima richiesta a cui l’anziana doveva sottostare per evitare reazioni violente. Il Gip, convalidato l’arresto eseguito in flagranza dai carabinieri, ha emesso l’ordinanza con cui ha disposto il trasferimento dell’indagato nel Nuovo Complesso di Vazia ritenendo inadeguati i domiciliari,...