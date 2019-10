La Mille Miglia torna a Rieti nel 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Mille Miglia 2020, trentottesima edizione della rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, prenderà il via da Brescia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16. La competizione per auto storiche tornerà a Rieti anche quest’anno, giovedì 14 maggio. Come ogni anno, la gara sarà preceduta da oltre cento esemplari di auto moderne.«Abbiamo sempre detto che anche i grandi eventi nazionali ed internazionali erano uno dei nostri obiettivi ed uno degli strumenti attraverso i quali promuovere Rieti – dichiara il consigliere delegato allo sport, Roberto Donati – Siamo riusciti a riportare, anche nel 2020, la Mille Miglia a Rieti e vivremo, non soltanto una bella giornata per i tanti appassionati che potranno ammirare la carovana sulle nostre strade, ma anche un altro dei tanti momenti di sostegno all’immagine e alla vitalità della Città e del territorio. Ringrazio gli organizzatori che hanno colto la nostra volontà di partecipare e di continuare ad associare il nome di Rieti a quello glorioso e storico della Mille Miglia».