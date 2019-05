RIETI - Rieti non smentisce il suo calore e l'affezione per il design senza tempo e il fascino immutato della 1000 Miglia. La corsa più bella del mondo stavolta sposta di poco le lancette del suo nuovo appuntamento con il passaggio in città delle 430 vetture costruite fino al 1957 (raccontate dagli speaker Roberto Guidobaldi e Paolo Panfilo) e fra le due ali di folla stipate tra piazza Vittorio Emanuele, via Cintia, via Roma, ponte Romano e fuori le mura merlate si fa attendere fino al tardo pomeriggio, preceduta dal consueto tributo Ferrari e Mercedes.



Ultimo aggiornamento: 21:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sotto un cielo che risparmia tutti dal clima fuori stagione, le prime ad arrivare sono una sfilza di Om 665 "Superba" prodotte dalle Officine Meccaniche e Bugatti dei primi decenni del '900, fra le quali anche quella dell'argentino vincitore dell'edizione 2018 della 1000 Miglia, Juan Tonconogy. I VIP DELLA 1000 MIGLIA I primi vip ad arrivare sono Alessandro e Sebastiano Marzotto: proseguendo la tradizione di famiglia alla 1000 Miglia, Alessandro - nipote del conte Giannino, vincitore nel 1950 e 1953 - arriva a bordo di una Lancia Lambda del 1929. C'è anche Arturo Merzario, re del Mugello, che nel 1976 salvò la vita a Niki Lauda nell'incidente che coinvolse il pilota austriaco sulla pista del Nürburgring. Dietro di lui Emanuele Pirro, ex della Formula Uno con McLaren-Honda, Benetton-Ford e BMS Dallara, cinque volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, a bordo di un'Alfa Romeo del 1935. L'altro vincitore di Le Mans nel 2010 e 2016, il francese Romain Dumas arriva alla guida di una Porsche 550 A Spyder 1500 RS, modello uguale a quello guidato dall'attore americano James Dean. In piazza Vittorio Emanuele II transita anche il mondo social con Riccardo Pozzoli, ex compagno di Chiara Ferragni e fondatore del blog "The blonde salad", mentre Joe Bastianich - l'imprenditore e temutissimo giudice di MasterChef - viene assediato da tentativi più o meno riusciti di selfie a bordo di una Healey 2400 Silverstone del 1950. Miki Biasion, il due volte campione del mondo di rally negli anni '80 con una Lancia Delta Integrale, arriva a bordo di una splendida Ferrari 250 MM Spider carrozzata Vignale del 1953, poi dietro di lui c'e' uno degli equipaggi rosa della 1000 Miglia con la telegiornalista Prisca Taruffi (su Alfa Romeo 1900 Sprint Cabriolet del 1953 messa a disposizione dal Museo di Arese con a fianco la giornalista Savina Confaloni), figlia di Pietro, vincitore della 1000 Miglia nel 1957. C'è spazio anche per la moda, con Stefano Ricci, fondatore dell'omonimo marchio della moda di lusso (Lancia Aurelia B20 GT del 1953) e l'amministratore delegato di Prada, Patrizio Bertelli (Porsche 356 A Speedtester 1500 GS) seguito dal solito bagno di selfie dello chef e collega di Bastianich a MasterChef, Carlo Cracco (Lancia Aurelia B20 del 1951) e dallo sfarzo della Formula Uno con Jochen Mass (Mercedes 300 SL, con le sue portiere ad ali di gabbiano) ormai di casa alla 1000 Miglia. Stavolta i reatini Giustino e Alessandro de Sanctis, a bordo di una Fiat 8V Berlinetta del 1954 non si fanno attendere troppo, seguiti dalla bibbia giornalistica del basket Guido Bagatta e dall'idolo Michael Diamond, membro della band statunitense dei Beastie Boys, che rappa su una Mercedes del 1955.