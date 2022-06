Rieti, la Mille Miglia storica passa in città / La fotogallery

RIETI - La Mille Miglia storica passa a Rieti, nella tappa che porta i partecipanti a Roma.

Le auto, provenienti da Terni, sono entrate nella provincia reatina, per poi raggiungere il centro storico di Rieti, dove in tanti si sono radunati per ammirare i modelli. I primi passaggi intorno alle 19.15, ma il transito prosegue per l'intera serata.

Da piazza Vittorio Emanuele II, le auto si sono poi dirette verso la Salaria, a Maglianello, per poi dirigersi verso la capitale, dove si coclude la tappa. La competizione, come da tradizione, è partita e arriverà a Brescia.