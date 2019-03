RIETI - Sono stati prosciolti da ogni accusa due militari dell’Aeronautica e un venditore ambulante indagati per minaccia aggravata, tentata estorsione ed esercizio abusivo delle proprie ragioni. La vicenda risale al luglio 2014, quando un allevatore, che doveva pagare parte dei capi di bestiame acquistati in precedenza, denunciò di essere stato minacciato, anche con una pistola in pugno, affinché versasse al più presto la quota al venditore.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, GIOVEDI' 14 MARZO © RIPRODUZIONE RISERVATA