RIETI - I migliori bandi pubblicati in Italia per i Centri di Accoglienza Straordinaria sono quelli delle Prefetture di Rieti, che ottiene il punteggio più alto (88/110), Siena (85/110) e Ravenna (80/110). È quanto emerge dal rapporto «Straordinaria Accoglienza» di In Migrazione che ha preso in esame i bandi di gara pubblicati da 101 Prefetture (su un totale di 106 prefetture) per l'apertura e la gestione dei Cas.

Dei bandi di gara pubblicati dalle 101 Prefetture: soltanto 16 sono stati valutati nel complesso positivamente (7 «buono» e 9 «sufficiente»), mentre 64 bandi sono stati valutati come «carenti» e 21 come «molto carenti». La Prefettura di Rieti - si legge nel rapporto - ha pubblicato un bando pubblico per reperire 750 posti

d'accoglienza straordinaria, stimolando fortemente la modalità dell'accoglienza diffusa in appartamenti e imponendo comunque un limite massimo di 30 ospiti per ogni Cas; ha richiesto ai partecipanti alla gara una descrizione metodologica ed organizzativa di erogazione dei servizi alla persona e per l'integrazione, descrivendo nel dettaglio i servizi minimi da garantire (sia quantitativi che qualitativi) e assegnando specifici punteggi a questi elementi nella stesura della graduatoria finale per l'assegnazione. Ha infine esplicitamente valorizzato la necessità da parte dei concorrenti di mettere in campo personale specializzato nella relazione d'aiuto a richiedenti asilo e rifugiati. «Ingredienti» fondamentali per un'accoglienza di qualità che non impatti negativamente con i territori e con la comunità ospitante.

