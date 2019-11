RIETI - La procura della Repubblica di Cassino ha chiesto il rinvio a giudizio per Michele Murante, il figlio Massimiliano ed Alessandro Pieroncini.

I mirtensi implicati in un’inchiesta insieme ad altre 22 persone. L’accusa è di aver utilizzato a fini privati i fondi per l’accoglienza.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, VENERDI' 22 NOVEMBRE

© RIPRODUZIONE RISERVATA