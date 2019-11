RIETI - Vittoria di misura (1-0) sul Posta per il Centro Italia Micioccoli che, grazie ad un rigore trasformato da Ometto, conquista tre punti importantissimi in chiave classifica. Partita non al cardiopalma, tra due squadre che si sono date battaglia durante i 90’ ma che hanno creato pochissime occasioni da gol.



Primo tempo povero di occasioni. Parte bene il Micioccoli, che nei primi 20’ mantiene un costante possesso palla, obbligando gli ospiti a giocare con palle lunghe e senza creare un buon giro palla. Alla mezz’ora, arriva il primo tiro in porta della partita: l’autore è Carmesini che, in girata su un cross di Mostarda, spedisce il pallone nel sette, alla destra di Daniele Angelini, quest’ultimo bravo e reattivo a mandare la palla in calcio d’angolo. Negli ultimi 15’, il Posta si fa avanti, con qualche buona trama di gioco che equilibra il possesso palla, ma tutto ciò non porta ad occasioni da gol. Il primo tempo, perciò, si conclude sul punteggio di 0-0.

Ripresa sulla falsariga del primo tempo: Centro Italia mantiene il possesso palla, mentre Posta tenta in contropiede. Al 26’ si sblocca il match: Ometto entra in area dalla destra e viene toccato dal difensore ospite; per il direttore di gara non ci sono dubbi e viene perciò assegnato il penalty, trasformato dallo stesso Ometto. 2’ più tardi, Posta crea la prima occasione da gol, che capita sui piedi di Jacopo Cipriani: il difensore, dopo gli sviluppi di un corner, raccoglie la palla all’altezza del dischetto di rigore e conclude di controbalzo, ma la palla termina di poco sul fondo. Nei minuti finali, Posta prova a pareggiare, ma la difesa dei padroni di casa regge bene. Termina così, perciò, il match: Centro Italia Micioccoli batte Posta 1-0.

I COMMENTI

Erika Proietti (Dirigente Centro Italia Micioccoli): «Partita cominciata sui giusti binari, giocando un buon calcio, anche se non siamo riusciti a siglare il gol del vantaggio. Nella ripresa, abbiamo giocato come nella prima frazione. Siamo riusciti a segnare su un calcio di rigore con Ometto dopo che lo stesso era stato atterrato in area. Negli ultimi 20’ abbiamo subìto la reazione dei nostri avversari, che però non sono mai riusciti a concludere in porta».

Marco Gloria (Vice-Presidente Posta): «La gara è stata rovinata da un arbitraggio non all’altezza. Facendo così, si rischiano le zuffe ed i litigi in campo tutte le settimane!».

IL TABELLINO

Centro Italia Micioccoli: D’Agostino, Bastioni, Maiezza, Mostarda, M. Formichetti, Carmesini, Massimi (dal 45’+1’ Cecchetelli), Miccioni (dal 15’ st. Riccioni), Liberali (dal 45’+1’ Rosati), Piroli (dal 41’ pt. Villani), Ometto. A disposizione: Colantoni, A.Formichetti, Giancarlo. All. Fabrizio Massimi.

Posta: D.Angelini, D’Alesio, J.Cipriani, Giovannetti, Tolazzi, Carriel, Ad. Faustini, Pinillos, An. Faustini, Antonelli (dal 1’ st. S.Aureli), D.Aureli (dal 35’ st. Canova). A disposizione: Palushaj, Salvatori, G.Cipriani, P.Angelini, Galarreta. All. Fabio Miani.

Arbitro: Roca di Viterbo

Reti: 26' st Ometto su rig.

Note: angoli: 3-1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA