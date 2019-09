© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Anche quest’anno i festeggiamenti in onore di S. Maria SS. Del Santo Amore portano un artista di calibro ed interessanti eventi folkloristici a Borgo Velino. Weekend ricco di iniziative nel paese, dove sabato alle 16.30 si esibiranno gli sbandieratori; anticipando il concerto ad ingresso gratuito, di Michele Zarrillo previsto per le 22.00 nella piazza del paese. Una nuova tappa del “Vivere e Rinascere Tour”, occasione per riscoprire successi come “Una rosa blu”, “Ragazza d’argento” e “Cinque giorni”, tra gli altri.Festeggiamenti imperdibili anche nella giornata di domenica (22 settembre), con musica e numerose iniziative, che si concluderanno sotto un cielo pieno di colori grazie ai fuochi d’artificio della pirotecnica Morsani, previsti per le 23.45.«Siamo soddisfatti di riuscire a portare avanti la tradizione di questi festeggiamenti, invitando artisti di calibro e avvalendoci dei giochi pirotecnici d’eccezione – dichiarano dal Comitato Festeggiamenti di Borgo Velino – ringraziamo tutta la produzione e la popolazione per la vicinanza».