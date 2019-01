© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Allerta meteo per vento forte."L’assessore alla Protezione Civile del Comune di Rieti, Onorina Domeniconi - si spiega in una nota - e il Coi del Comune di Rieti, in conseguenza dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse diramato dal Dipartimento di Protezione Civile, che prevede dal tardo pomeriggio/sera di oggi, e per le successive 18-24 ore sul Lazio, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, invitano i cittadini ad assumere tutte le iniziative di riduzione del rischio. Ricordano, inoltre, che il Coi risponde al numero 0746287215 tutti i giorni dalle 8.30 alle 20.30. Resta inteso che, come da prassi, in condizioni di rischio potenziale il Coi potrà essere attivato h24 e risponderà al numero per le emergenze 3358351541.Il Coi del Comune di Rieti segnala, inoltre, che per tutta la settimana sono previste temperature minime anche molto al di sotto delle zero e invita i cittadini a prestare attenzione alla possibile formazione di ghiaccio sulle strade".