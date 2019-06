RIETI - Oggi, sabato 29 giugno, bollino giallo e allerta uno, a Rieti, sul fronte delle ondate di calore.



Il bollettino diffuso da ministero della Salute e Protezione civile indica per oggi, sabato 29 giugno, una temperatura minima di 23 gradi e una massima di 33 gradi, per una temperatura massima percepita di 32 gradi e, appunto, allerta 1 - gialla per le ondate di calore. © RIPRODUZIONE RISERVATA