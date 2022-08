Lunedì 8 Agosto 2022, 00:10

RIETI - Anche se da oggi (con un anticipo ieri), secondo le previsioni meteorologiche sono in arrivo temporali e qualche precipitazione in più sul Reatino, la siccità sta mettendo a dura prova il Reatino, in particolare agricoltura e allevamenti. E uno dei simboli delle difficili condizioni climatiche è testimoniato visivamente dal lago della Duchessa, al confine tra Reatino e Abruzzo, le cui acque si sono ridotti ai livelli minimi.

Lo scenario. In realtà, il fenomeno non rappresenta una novità assoluta, ma di queste dimensioni sì, con il bacino ristretto a una minima quantità di acqua. Una caratteristica che, nei mesi estivi era già avvenuta: il lago, infatti, non è alimentato da sorgenti proprie e non riceva le acqua da alcun torrente né fiume. Pertanto, il livello delle acque è legato a fattori meteorici, come pioggia o neve, al ciclo naturale dell’acqua e allo sfruttamento stagionale da parte degli animali in alpeggio, tra cui bovini, ovini ed equini, anch’essi vittime di disagi. Non solo. Un altro elemento che, strutturalmente, limita fortemente il livello delle acque, è una sorta di inghiottitoio carsico, sulla riva nord-occidentale del lago. La realtà, tuttavia, racconta che nei punti che venivano raggiunti dalle acque del piccolo lago, adesso ci sono terra e sabbia e il bacino è sempre più ristretto. Uno scenario che se - come auspicabile - dovessero tornare le precipitazioni, incluse le nevicate invernali, potrebbe tornare sui livelli tradizionali, ma che in questo momento preoccupa.