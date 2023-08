Venerdì 1 Settembre 2023, 00:10

RIETI - «Non ha mai fatto caldo come quest’anno». La classica frase fatta, questa volta, ha quasi una veridicità statistica, almeno relativamente agli ultimi quarantaquattro anni, dal 1980 al 2023 compresi, da quando le rilevazioni dei valori sono giornaliere e verificate. Come detto, “quasi”. In realtà, estati con temperature medie più elevate - mesi di giugno, luglio e agosto - a Rieti, si sono avute nel 2003 e nel 2012. Quella del 2023, in base alle temperature giornaliere, si colloca al terzo posto. La temperatura media dei 92 giorni, tra il primo giugno e ieri, 31 agosto, è stata di 27,7 gradi, rispetto a 28,1 del 2003 e 28 del 2012. Lo scorso anno si attestò a 27,6 gradi, con un caldo più prolungato, ma complessivamente meno intenso, anche se le due medie sono molto simili.

I dati. Sui numeri del trimestre estivo incidono due periodi, quello della prima parte di luglio e dell’inizio della terza decade di agosto. A giugno, la temperatura media è stata di 24,8 gradi, per poi salire a 30,2 a luglio e ridiscendere a 28,3 ad agosto. Un primato, l’estate 2023 lo ha comunque portato ed è quello delle giornate consecutive di bollino rosso per l’allerta sulle ondate di calore: ben sedici giorni consecutivi, dal 13 al 28 luglio, mentre in agosto sono stati cinque quelli di fila. Il picco è stato raggiunto il 24 luglio, quando la massima a Rieti ha toccato i 39 gradi, ma sono state registrate giornate con 38 gradi (17 luglio) e due con 37 gradi (16 e 19 luglio). In agosto, il picco dei valori massimi è stato di 37 gradi, il 22, 24 e 25 agosto. A giugno, il massimo sono stati i 36 gradi raggiunti il 22.

Il confronto. Nel 1980, ad esempio, la temperatura media del mese di giugno a Rieti fu di 19,5 gradi, quella di luglio di 21,8 e di agosto di 20,8. Nell’estate del 2003, con un agosto più caldo di quest’anno - la media mensile fu di 29,4 gradi - si raggiunsero però valori massimi di 38 gradi.

Simili, rispetto al primato del 2003, il numero di giornate di pioggia che, per il mese di agosto, a Rieti, furono quattro, rispetto alle cinque del mese che si è appena concluso.

Cosa aspettarci per settembre? Lo scorso anno, la temperatura media a Rieti fu di 22,7 gradi, con tre giorni in cui la massima superò i 30 gradi e il picco di 32 raggiunto il 6 settembre. I giorni di pioggia furono sette. A livello annuale, fino allo scorso anno, la temperatura media ha raggiunto il suo massimo, dal 2000 in poi, nel 2014, 2015 e 2019, con 14,2 gradi di media, mentre il livello medio minimo, con 13,2 gradi nei dodici mesi, risale al 2010.