Rieti, oggi bollino arancione per le ondate di calore ma in arrivo due giornate da bollino rosso

RIETI - Allerta per le ondate di calore, una giornata da bollino arancione, ma in arrivo due giorni da bollino rosso per Rieti.

Il bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile sul meteo indicano, per diverse città del Lazio, giornate da allerta 3.

Nel dettaglio, oggi, lunedì 27 giugno, a Rieti, temperature tra 25 e 38 gradi e una massima percepita di 36 gradi.

Per martedì 28 giugno, le previsioni indicano temperature tra 27 e 37 gradi e una massima percepita di 35 gradi.

Per mercoledì 29 giugno, le previsioni indicano temperature tra 22 e 34 gradi e una massima percepita di 35 gradi.

Il bollino rosso, pur con valori numericamente più bassi deriva dal prolungarsi di giornate consecutive con temperature elevate.