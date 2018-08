RIETI - Ancora bollino rosso a Rieti per l'allerta sulle ondate di calore.

Primo fine settimana di agosto all'insegna del caldo e dell'afa in tutta la Penisola, anche se diminuiscono a 12 le città caratterizzate dall'allerta rispetto alle 18 dei giorni scorsi. Domani (sabato) e domenica il bollino rosso è previsto

a: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Rieti, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Lo segnala il bollettino sulle ondate di calore pubblicato oggi dal ministero della Salute.



Per sabato 4 agosto, per Rieti, temperature previste tra 22 e 33 gradi, massima percepita di 34 gradi.



Per domenica 5 agosto, temperature previste tra 22 e 34 gradi, massima percepita di 34 gradi.

Venerdì 3 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:07



