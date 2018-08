RIETI - Bollino giallo e livello 1 di allerta sul fronte dell'allerta per le ondate di calore per Rieti nella giornata di oggi, giovedì 9 agosto, così come domani, venerdì 10 agosto.



Nel dettaglio, il bollettino sulle ondate di calore emesso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile prevede per Rieti, per oggi, giovedì 9 agosto, bollino giallo e allerta 1, con temperature tra 22 e 32 gradi e una massima percepita di 33 gradi.



Per venerdì 10 agosto, bollino giallo e allerta 1, con temperature tra 22 e 32 gradi e una massima percepita di 33 gradi.



Possibili temporali nel pomeriggio.

Giovedì 9 Agosto 2018



