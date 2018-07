RIETI - Bollino verde sul fronte dell'allerta per le ondate di calore per Rieti nella giornata di oggi, martedì 24 luglio.



Nel dettaglio, il bollettino sulle ondate di calore emesso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile prevede per Rieti, per oggi, martedì 24 luglio, bollino verde e allerta 0, con temperature comprese tra 18 e 32 gradi e una massima percepita di 31 gradi.



Per domani, mercoledì 25 luglio, bollino verde e allerta 0, con temperature comprese tra 19 e 30 gradi e una massima percepita di 30 gradi.

Marted├Č 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:21



© RIPRODUZIONE RISERVATA