RIETI - Bollino verde sul fronte dell'allerta per le ondate di calore per Rieti nella giornata di oggi, sabato 21 luglio e domenica 22 luglio.



Nel dettaglio, il bollettino sulle ondate di calore emesso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile prevede per Rieti, per oggi, sabato 21 luglio, bollino verde, con temperature tra 21 e 30 gradi e una massima percepita di 31 gradi.



Per domenica 22 luglio, bollino verde e allerta 0, con temperature tra 21 e 31 gradi e una massima percepita di 32 gradi.

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:37



