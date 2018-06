RIETI - Primo bollino giallo, per Rieti, sul fronte dell'allerta sulle ondate di calore.



Tra oggi e domani è previsto il bollino giallo in 7 città, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Roma, Perugia, Rieti e arancione a Bolzano. È il bollettino sulle ondate di calore emesso dal ministero della Salute che sarà online sul sito del dicastero fino al 15 settembre. Il bollino giallo equivale al livello 1 di allerta, ovvero «condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute».



In particolare, per Rieti, oggi, venerdì 29 giugno, bollino verde, con temperature tra 15 e 27 gradi e massima percepita di 27 gradi.



Per domani, sabato 30 giugno, bollino giallo, con temperature tra 18 e30 gradi e una massima percepita di 32 gradi.

Venerdì 29 Giugno 2018



