Allacci al metano nella Piana. Paolucci: «Prevedere rimborsi anche per chi si è già allacciato»

RIETI - «Gli sconti per gli allacci alla nuova rete del metano realizzata nella Piana Reatina sono una buona notizia. E’ indubbiamente positivo che in questi tempi di inflazione in crescita le famiglie possano usufruire di un taglio del 50 per cento sui costi iniziali. Ciò infatti si traduce in un risparmio di circa 500euro. Ma proprio perché tutti i residenti della piana hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, ritengo utile aprire una riflessione con i vertici di Centria Rete Gas del gruppo Estra Spa sui costi sostenuti dai cittadini che si sono già allacciati al metano da mesi sostenendo per intero la spesa. A costoro va offerto un risarcimento, magari uno sconto nelle bollette successive, oppure attraverso un’altra modalità». Lo dice in una nota stampa Alberto Paolucci, Segretario della Uil di Rieti e della Sabina Romana.



«Sta di fatto - spiega il segretario Uil - che si sta verificando una grave ingiustizia tra cittadini, che rischia di ripercuotersi sulle loro tasche. E’ per questo che ho chiesto ai vertici di Centria un incontro affinché si possano studiare soluzioni che ripristino uguaglianza tra i residenti della piana reatina che già da mesi si sono allacciarsi alla nuova rete del metano».