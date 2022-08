Casciani: «Metano flop nella Piana reatina, Rfi ancora non ha rilasciato il nullaosta»

RIETI - «Non si smuove la situazione della metanizzazione della Piana Reatina, ma oggi abbiamo appreso con certezza che la fornitura del gas metano nella Piana Reatina è ostaggio delle ferrovie dello stato». A parlare è il presidente del Comitato Alvise Casciani da anni impegnato in questa battaglia «che sembra essere più contro i mulini a vento. Fatti i dovuti accertamenti, vede profilarsi l’identità del responsabile di questo stallo ossia RFI che non rilascia il nullaosta nonostante il superamento di tutti i collaudi effettuati dai vari enti».



«Non si giustifica la lentezza di Rfi nel rilascio del predetto nullaosta impedendo di fatto, alla societa Centria Rete Gas, la possibilità di poter effettuare i lavori di allaccio alle abitazione per mancanza di gas metano nella rete. Non è secondario precisare che per portare a termine i lavori (allaccio e posizionamento del contatore) necessitano circa due mesi. Il perdurare di tale situazione - afferma Casciani - con l'approssimarsi del periodo autunno inverno non consentirà l'adeguamento degli impianti di riscaldamento che potrebbe indurre ad una eventuale rinuncia all'allaccio ed alla richiesta di rimborso del corrispettivo versato».