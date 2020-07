Rieti, metanizzazione Piana Reatina, Casciani: «Svolta necessaria per il territorio»

RIETI - «Con l’approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione Comunale, finalmente la metanizzazione della Piana Reatina compie un passo in avanti decisivo». Lo dice Alvise Casciani, presidente del comitato Piana Reatina.

«Stiamo parlando – ricorda Casciani – di un’opera che i cittadini da anni ritengono strategica per questo quadrante di territorio. Adesso sembra che siamo arrivati a un punto di svolta: c’è un progetto, ci sono i soldi per realizzarlo, c’è la società Centria Rete Gas che provvederà ad espletare la gara per affidare i lavori, per poi passare alla fase di esecuzione».

«Certo è – continua il Presidente del Comitato - sono passati troppi anni dal 2012 anno in cui si parlò per la prima volta di realizzare una rete del gas metano nella Piana. Ci sono voluti otto lunghi anni di richieste, sollecitazioni e istanze alle istituzioni. A seguito delle nostre continue pressioni il Comune rende a noi giustizia che da anni richiediamo servizi adeguati per questo territorio».

«Siamo soddisfatti e ringraziamo l’Amministrazione comunale per l’approvazione del progetto relativo alla metanizzazione – prosegue Casciani – Ma desidero ringraziare la Uil di Rieti, che attraverso il suo Segretario Generale, Alberto Paolucci, ha sempre sostenuto le battaglie del Comitato e quindi la necessità che la Piana reatina venisse dotata di una rete di gas metano, ed altri servizi che speriamo arrivino al più presto da queste parti: come ad esempio la rete fognaria e la pubblica illuminazione».

«Ma per restare al tema della metanizzazione – conclude Casciani – l’auspicio del Comitato è che adesso si faccia presto e che tutti i passaggi necessari per mettere in cantiere l’opera vengano espletati il più velocemente possibile. Sarà una vittoria per Rieti se nel più breve possibile la Piana reatina avrà una rete di gas metano. Un modo anche per riscattare definitivamente le lentezze del passato in un territorio abbandonato da troppi anni».

