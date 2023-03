Carabinieri, messa pasquale celebrata dal vescovo Piccinonna

RIETI - Alle 11.30 di oggi, nella parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa di Piazza Salvo D’Acquisto, Mons. Vito Piccinonna, Vescovo della Diocesi di Rieti, unitamente ai Sacerdoti della parrocchia, ha celebrato la S. Messa di Precetto Pasquale per i Carabinieri della Provincia di Rieti.

Presenti per la circostanza il Prefetto di Rieti, Dott. Gennaro Capo, il Procuratore della Repubblica, Dottoressa Lina Cusano, le altre Autorità locali e il Comandante della Scuola Carabinieri Forestale di Cittaducale, Generale Gianpiero Andreatta, oltre ad una nutrita rappresentanza di militari in servizio e in congedo dell’Anc e dell’An For., nonché molti famigliari, vedove e orfani.

Il Comandante Provinciale, nella circostanza, ha voluto ringraziare tutti i presenti e il Vescovo, al quale ha donato la “mattonella” raffigurante il logo del Comando Provinciale, sulla quale, oltre a due Carabinieri in grande uniforme, è raffigurata la cattedrale di Santa Maria e la torre campanaria, simboli della città.