di Lorenzo Quirini

RIETI - Una buona cornice di pubblico ha invaso il Garden Be’er di via dei Pozzi per il live di Mèsa, in scena ieri sera (13 luglio). Una serata in cui non sono mancati divertimento e poesia, grazie ai brani dell’artista romana, che i fans più affezionati hanno imparato a memoria. “Non me lo ricordavo”, “A chi”, “Tutto” e altri pezzi dall’album “Touchè” hanno scaldato l’atmosfera, facendosi apprezzare dai presenti di tutte le età.



Per la seconda volta Rieti ha fatto sentire il proprio calore a Mèsa, che nonostante la sua giovane età (27 anni) può certamente ambire ai palchi più importanti d’Italia, come lo sarà quello di Latina il 21 luglio, data in cui la cantautrice aprirà il concerto a Calcutta. Un evento che ha confermato l’interesse, dei giovani in particolare, nei confronti del panorama indipendente italiano, sempre più gettonato. Senza dubbio una delle serate più memorabili di quest’estate reatina, ancora ricca di sorprese.



Sabato 14 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:05



