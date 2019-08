© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Oltre all'approdo di Cannon alla Zeus, a breve l'ufficialità del club, nel girone Ovest l'Ebk Roma chiude la coppia di americani con Steve Taylor Jr., ala grande di 206 cm la scorsa stagione protagonista nella TBL Turca, con la maglia della Duzce Belediye. Dunque roster completo per la Leonis, che potrà contare nel proprio quintetto sulla coppia Miles-Taylor, oltre che ai due volte nuovi Viglianisi-Fattori e al riconfermato Loschi.Nel girone Est, Caserta firma Isaiah Swann, nell'ultima stagione 22.4 punti di media a Ferrara, per lui accordo biennale con i campani, da ieri ufficialmente ripescati nel campionato di serie A2 assieme a San Severo. Piacenza ingaggia Lorenzo Cremaschi, centro di 205 cm, classe 2000, nelle ultime due stagione ha militato nelle file di Tortona.La neopromossa Urania Milano ha prelevato dalla Fortitudo Bologna Andrea Benevelli, giocatore esperto con diversi campionati importanti alle spalle. Henry Sims, trascinatore della Virtus Roma in serie A, potrebbe approdare nel massimo campionato italiano, è seguito dalla Fortitudo Bologna.