Sabato e domenica torna il mercato nelle piazze Oberdan e Mazzini

RIETI - Sabato 20 febbraio e domenica 21 febbraio, terzo fine settimana del mese, torna a Rieti il “Mercato dell’antiquariato, del modernariato e del vintage”, frutto dell’iniziativa del Comune di Rieti e del contributo di Cna.

«Le aziende espositrici provenienti da Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo saranno ospitate a Piazza Oberdan e Piazza Mazzini. Curiosando tra i banchi si potranno ammirare e acquistare oggetti di antiquariato, dipinti, mobili e altri elementi di arredo di varie epoche, oggetti di artigianato realizzati in legno, ferro, ceramica – dichiarano il Vicesindaco Daniele Sinibaldi e il direttore di Cna, Enza Bufacchi - Il tutto nel rispetto delle regole sul distanziamento fisico. Una opportunità in più per coloro che in questi ultimi mesi, hanno riscoperto le bellezze del nostro territorio, del Terminillo e dei borghi della provincia».

