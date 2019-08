RIETI - La Zeus Npc sta per ufficializzare l'ultima pedina del roster, la guardia americana: c'è l'accordo con Elijah Brown, amncano solo le firme per poterlo ufficializzare. Con la Zeus alla stretta finale per il secondo atleta straniero, per gli americani mancano all'appello ancora l'Orlandina, alla ricerca di due giocatori di qualità e Bergamo, che deve scegliere il secondo straniero.



Corsa agli under nel girone Est, con Mantova che ha prelevato da Treviso Andrea Epifani, playmaker del 2001 lo scorso anno in forza alla De' Longhi, agli Stings con un contratto triennale. Ultimi colpi anche per Ravenna, che attende il ritorno di Alberto Chiumenti già giallorosso dal 2016 al 2018, ha trascorso l'ultima stagione a Cento, con 8.5 punti di media e 4.4 rimbalzi che non sono bastati al club emiliano per evitare la retrocessione ai playout contro Legnano. Ultimo aggiornamento: 10:41