Ultimo aggiornamento: 09:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel girone Ovest, mentre la Npc è ancora lle prese col dilemma guardia (Brown e Dunn in corsa), in casa Gevi Napoli continua il rapporto tra Francesco Guarino e il club campano, l'esperto playmaker sarà il cambio in regia di Monaldi.Ultimi colpi nel girone Est, dove Caserta e Orzinuovi vanno a caccia di un atleta americano da aggiungere nel proprio roster: per Caserta il nuovo obiettivo è Mike Carlson, visto che Cusin avrebbe espresso la volontà di restare nella massima serie, la prima scelta è l'ala centro ex Latina reduce da una stagione con 16.1 punti e 5.2 rimbalzi. La formazione bresciana, invece segue con particolare interesse Rain Veideman, protagonista lo scorso anno a Mantova con 14.8 punti di media, due anni fa in forza a Udine.Forlì aggiunge un altro tassello di valore al proprio roster, è in arrivo l'under Danilo Petrovic, ala-centro di 203 cm scuola Virtus Bologna, ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili serbe, oltre a diverse presenze in bianconero, ha militato in B a Ortona, mentre la scorsa stagione era a Montegranaro sempre in A2.