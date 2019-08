© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Npc sfoglia la margherita per il secondo straniero. Regna l'indecisione nel club sul profilo migliore da mettere a disposizione del coach Rossi: Elijah Brown è stato il prescelto nella notte di sabato. Ma già domenica mattina la situazione si era raffreddata. Torna in pole la candidatura di Melvin Johnson nonostante l'alto ingaggio.Passando al mercato delle altre squadre di A2 del girone Ovest, l'Ebk dopo la firma dei due americani, lavora in uscita, ai saluti il capitano Daniele Bonessio, che dopo tre stagioni in serie A2 con la Leonis ha lasciato la formazione capitolina. La Fortitudo Agrigento ha riaccolto Albano Chiarastella tornato in Sicilia dopo il biennio trascorso a Biella, ieri c'è stata la presentazione ufficiale. Bergamo puntella il roster con la conferma del giovane Enrico Crimeni, prodotto del settore giovanile orobico, ricoprirà lo spot di ala, continua la ricerca del secondo straniero.Nel girone Est, l'Urania Milano procede verso il completamento del roster: è caccia ad un pivot americano, il favorito è Sean O' Mara, 24enne prodotto dell'università di Xavier, 208 cm per 111 kg.