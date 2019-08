© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Mentre la Zeus Npc aspetta l'ala pivot Jalen Cannon, a Roma, sponda Ebk, il secondo statunitense potrebbe essere Steve Taylor Jr. Ala forte di 206 cm, è stato protagonista nella seconda lega turca con la maglia del Duzce Belediye dove ha prodotto 14.6 punti di media con 12.5 rimbalzi.Verona ha ceduto Omar Dieng in prestito a Bergamo, con l'obiettivo di veder crescere il minutaggio del giovane prospetto azzurro. Con questo nuovo innesto Bergamo dà così un'accelerata importante per la conclusione del roster, nonostante la società sia partita in ritardo sul mercato. Confermato Nemanja Dincic a Napoli, l'ala classe 1998 rinnova fino al 2021, dopo aver chiuso da protagonista la scorsa stagione di B, con 13 punti di media a partita e 8 rimbalzi.Nel girone Est, c'è stata la presentazione di Giovanni Tomassini a Verona, dopo l'esperienza a Treviso, il play gialloblù va a caccia di un'altra promozione, mentre a Mantova c'è l'accordo tra il club e Rotnei Clarke, protagonista a Trapani la scorsa stagione con 20.4 di media.