RIETI - Napoli aggiunge un altro elemento al proprio roster, firmando l'under Amar Klacar, giocatore classe 2000, originario della Bosnia. L'altra campana del girone, la Givova Scafati, ha chiuso il roster già da diversi giorni, e ieri ha illustrato i piani tecnici, strutturali e organizzativi della nuova stagione. Sempre nel girone Ovest, un'altra formazione ad un passo dal completamento del roster è Agrigento, vicina all'ingaggio di Paolo Rotondo, 30enne centro siciliano.Niente colpi in entrata nel girone Ovest, mentre ad Est si registano più movimenti, con San Severo che si regala Tre Demps, in passato a Cremona, dove ha chiuso con 10.5 punti di media in poco più di 20 venti minuti. I pugliesi chiudono così il quintetto con la coppia di stanieri Kennedy-Demps, ora c'è da completare la panchina. Attivo anche il mercato degli under, con Imola che da Varese preleva l'ala piccola Ivanaj, mentre per Ravenna c'è Zanetti, ala piccola scuola Fortitudo Bologna. Sarà il modernizzato PalaLido, ribattezzato Allianz Cloud di Milano la sede delle Final Four di Supercoppa 2019.