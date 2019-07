RIETI - Parte la settimana decisiva per chi deve ingaggiare uno o tutte e due gli stranieri. Nel girone Ovest, oltre alla Npc, c'è anche l'Orlandina che deve conoscere i due nuovi stranieri, mentre tra le formazioni vicine al completamento del roster c'è Napoli, che ha confermato la guardia Tommaso Milani. Bergamo ha firmato l'ala Cosimo Costi, under classe 2000, ha già esordito in A2 con la maglia di Siena.



Nel girone Est, invece la neopromossa San Savero per il pitturato prende Markus Kennedy, in passato a Pistoia in serie A, mentre per il secondo straniero in lizza c'è T.J Price. Caserta attende una risposta da Swann, mentre Udine ha risolto il contratto di Pellegrino, ora libero di accasarsi altrove. © RIPRODUZIONE RISERVATA