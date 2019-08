© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ultime battute di mercato per molte formazioni, ad Ovest Bergamo chiude con un doppio colpo.Sono in arrivo agli ordini di coach Calvani Jeffrey Carroll, pronto a occupare il secondo tassello da straniero nello scacchiere bergamasco, arriva da una stagione in G League chiusa con 9.6 di media e circa 3 rimbalzi, con la maglia del South Bay Lakers. Ala piccola di 100 kg e 198cm, classe 1994, è un prodotto di Oklahoma State, alla prima esperienza in Europa.Il secondo acquisto è Matteo Parravicini, playmaker 18enne cresciuto nel settore giovanile della Pall. Varese, nei giorni scorsi è stato protagonista a Rieti con la maglia azzurra nel qualificazioni del 3x3.Ancora a secco di stranieri l'Orlandina continua la linea verde, ingaggiato Uchenna Ani classe 2000, ala di 198 cm proveniente da Pistoia, ha firmato un biennale.Ufficiali ad Est: Mike Carlson a Caserta e Anthony Morse a Imola. Alberto Chiumenti e Davide Tognoni chiudono i roster rispettivamente a Ravenna e Mantova.