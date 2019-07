© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Brett Blizzard ed il Derthona Basket hanno sottoscritto un accordo di rescissione, il giocatore proseguirà le cure mediche negli Stati Uniti. Al suo posto è in arrivo Matteo Formenti, la scorsa stagione era all'Assigeco Piacenza, niente da fare così per l'approdo di Carlos Delfino a Tortona. A Biella l'ultimo tassello del roster è Lodovico Deangeli, ala triestina classe 2000, arriva con la formula del prestito con opzione per la prossima stagione proprio dalla Pallacanestro Trieste.La Bcc Treviglio si assicura il prospetto 2000 Vincenzo Taddeo, rilevando a titolo definitivo il cartellino dalla Hsc Roma. L'esterno pugliese la scorsa stagione ha militato in serie A con la maglia di Brindisi. Montegranaro e Ebk Roma si contendono Anthony Morse, 25enne centro ex Mantova, già accostato a diverse formazioni, nei prossimi giorni scioglierà ogni dubbio sulla nuova destinazione.A Est Caserta vira forte su 4 nomi: vicina l'intesa con Wojciechowski centro polacco di formazione italiana, ad un passo anche Giuri, campione d'Italia con Venezia. Per i due americani in lizza Swann e Carlson.