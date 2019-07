© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Biella dopo la firma di Ed Polite, ha scelto il secondo straniero: Emmanuel Omogbo, centro dotato di esplosività e atletismo, atleta nigeriano ma cresciuto negli Stati Uniti, lo scorso anno si è diviso tra Lituania e Israele, mentre nella stagione 2017/2018 ha militato a Pesaro in serie A. Sempre a Biella, per il pacchetto under, è in arrivo da Trieste l'ala Lodovico De Angeli, classe 2000. Ufficiale Roberts a Casale, costituisce con Sims una delle coppie più talentuose ed esperte del girone, per Tortona continua invece l'assalto a Carlos Delfino, sempre più lontano da una riconferma alla Fortitudo Bologna.A Torino gli ultimi tasselli del roster saranno due giovani del vivaio della Pms, Jakimovski e Ianuale, mentre la scorsa finalista, l'Orlandina, ancora a secco di grandi colpi, segue Joel Fokou, 19enne ala grande camerunense di formazione italiana. Nel girone Est, Mantova è sulle tracce di Rotnei Clark, esterno classe 1989, lo scorso anno a Trapani fu in grado di chiudere la stagione con 20 punti di media, risultando fondamentale per la conquista dei playoff per i siciliani.