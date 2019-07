© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Bergamo partita in ritardo nel mercato cercherà di limare il gap con le diretti concorrenti, dopo il rinnovo di Zugno, è ufficiale la firma del centro Davide Bozzetto, reduce dalla salvezza ai playout con la maglia di Legnano. La Reale Mutua Torino dopo la firma di Derrick Marks, è sempre più tentata a raggiungere l'accordo con Kruize Pinkins, protagonista lo scorso anno a Casale con 16.8 punti di media, è pronto a proseguire la sua avventura in Italia. Intanto l'Eurobasket Roma, che deve ancora ufficializzare il primo straniero, Miles resta il favorito, preleva un altro tassello under, si tratta del classe 2000 Matteo Graziani, lo scorso anno a Cecina e Piacenza.Grandi manovre nel girone est, dove le matricole Urania Milano e San Severo piazzano due colpi importanti: l'Urania si assicura Nik Raivio, in passato protagonista a Legnano, nell'ultima stagione ha militato in Germania. Mentre San Severo ha firmato Andrea Saccaggi, reduce dalla promozione con la Virtus Roma in massima serie, la guardia toscana è pronta a rimettersi in gioco con una neopromossa.