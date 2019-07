Ultimo aggiornamento: 11:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel mercato di serie A2 tra le formazioni del girone ovest spicca un nome su tutti in queste ore, si tratta di Marco Cusin. Il centro, in passato protagonista in azzurro, non avendo ricevuto proposte importanti dal massimo campionato potrebbe valutare l’ipotesi di scendere di categoria: sulle sue tracce c’è l’Orlandina, alla ricerca di un lungo italiano, e la JuveCaserta.Sul fronte degli americani a Torino è in arrivo Kruize Pinkins, lasciato partire da Casale, dove ha giocato la scorsa stagione, è pronto ad accasarsi alla corte di coach Cavina. Per l’Ebk di Nunzi è fatta per Tony Miles, giocatore che a Cagliari lo scorso anno ha fatto registrare oltre 20 punti di media. Primo tassello del nuovo roster a Bergamo: è fatta per la conferma di Zugno.Nel girone est, Udine preleva Tj Cromer, è il secondo straniero dei friulani, mentre Forlì preleva Maurice Watson. Intanto la Lega è al lavoro per ospitare le Final Four di Supercoppa nel nuovo PalaLido, l’evento è in programma il 28-29 settembre.