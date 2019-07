© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sarà un avversario ostico per tutti il Napoli Basket, che ieri ha ingaggiato Daniele Sandri, l'ala di origine caraibiche è un'atleta esplosivo e affidabile per la categoria, fresco di promozione in maglia Virtus Roma, è il quarto tassello di un mercato che ora necessita dell'acquisto di un playmaker, dopo che la società partenopea ha portato agli ordini di coach Lulli, al debutto in serie A2, il pivot Sherrod, la guardia Roderick e l'ala Spizzichini.Tra le altre avversarie della Npc che si stanno facendo trovare pronte in sede di mercato c'è l'Urania Milano (che però potrebbe anche finire nel girone est, bisognerà vedere la ripartizione con le altre lombarde), fresca di promozione, è vicina agli acqusti di Montano, Sabatino e Benevelli, quest'ultimo in arrivo dalla Fortitudo. Per ora la società milanese si sta concentrando sulle rescissioni dei protagonisti della vittoria del campionato, ai saluti anche l'ex Npc Giacomo Eliantonio.Continua il rapporto tra Ambrosin e la Fortitudo Agrigento, la prossima stagione sarà la terza in Sicilia per la guardia classe 1997.