RIETI - L'Eurobasket di Nunzi riparte da Federico Loschi, biennale fino al 2021, inoltre la società capitolina è pronta a pescare in serie B, si seguono Graziani e Sacchettini, alternativa Cattapan, in uscita da Casale.Napoli dopo l'acquisto di Spizzichini, attende il si di Daniele Sandri, per il momento salta l'acquisto di Monaldi, l'altra campana, la Givova Scafati vira su Iannuzzi. Bergamo ha scelto Marco Calvani, dopo che tutti i pezzi forti della scorsa stagione hanno trovato una nuova sistemazione, la società orobica sta lavorando sulle riconferme di Zugno e Casella. L'ex Fortitudo Bologna, Matteo Montano è il nuovo regista dell'Urania Milano. Per quanto riguarda il mercato degli americani, Latina è ai dettagli con l'ala Quinn Taylor in uscita da Utah State, con l'acquisto del 25enne si completerebbe la coppia degli americani, con i pontini che si sono aggiudicati da tempo Dalton Pepper.Grandi manovre di mercato nel girone Est, con Verona che piazza il colpo per la promozione, dalla Fortitudo Bologna è arrivato Hasbrouck. Mentre Lawson lascia Forlì in direzione Mantova. L'ex Npc, Mortellaro chiuso il biennio ad Udine, potrebbe rimanere in Italia, sulle sue tracce c'è Pescara.