RIETI - Ultimo giorno di mercato per il Rieti in vista della serie C. E la società amarantoceleste chiude con quattro nuovi ingaggi, tutti giovani calciatori.



Si tratta di Filippo Delli Carri, classe 1999, in prestito dalla Juventus e figlio di Daniele, che giocò nel Torino, Genoa e Fiorentina.



Gli altri arrivi sono Roberto Criscuolo, classe 1997, Vasilis Dimosthenous (ex Aris Limassol) e Amara Konate.

Venerd├Č 31 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:47



