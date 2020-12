Incremento delle giornate di svolgimento dei mercati di Piazza Angelucci e via de Juliis

RIETI - La Giunta Cicchetti, su proposta del Vicesindaco e assessore alle attività produttive Daniele Sinibaldi, ha approvato la delibera che incrementa le giornate di svolgimento dei mercati di Piazza Angelucci e via De Juliis, dal periodo 2 dicembre al 6 gennaio, inserendo quali ulteriori giorni di svolgimento rispettivamente il martedì e il giovedì mattina.

«Considerato il periodo di difficoltà nel quale versa l’intero settore del commercio e in modo particolare l’ambito del commercio ambulante, troppo spesso dimenticato nel dibattito pubblico nazionale, abbiamo voluto dare un segnale concreto di sostegno ad un settore importante – spiega l’assessore Sinibaldi – Stiamo facendo tutto il possibile, in relazione al perimetro d’azione di un’Amministrazione comunale, per sostenere ogni settore produttivo e commerciale del territorio».

