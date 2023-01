“Il Mercante di stoffe” di Matteo Corrado è andato in scena a Greccio

RIETI - Lo spettacolo Il Mercante di Stoffe è andato in scena mercoledì 4 gennaio a Greccio e anche se la temperatura è stata proibitiva l’interprete Matteo Corrado lo ha presentato al pubblico presente.

«Un’emozione unica per me andare in scena a pochi metri dove fu creato il primo presepe - afferma Corrado - Atmosfera unica, suggestiva, suggestivo tutto…il silenzio scandito dalle mie parole e dalle canzoni dello spettacolo….un’emozione che porterò sempre con me».

«Il 2023 è un anno importante per Greccio, rappresenta uno speciale momento lungo dove vivere le atmosfere e gli attimi che visse il poverello di Assisi in questo splendido Borgo».

«Si ringrazia la Pro Loco di Greccio per l’organizzazione».