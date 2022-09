La Mensa di Santa Chiara sospende il servizio: «Locali inagibili, troppo rischioso restare lì»

RIETI - Ultimo giorno di distribuzione dei pasti alla Mensa di Santa Chiara, che da domani sospenderà il servizio. «Troppo pericoloso restare nel Monastero, inagibile dal terremoto del 2016 - dice la presidente della Mensa Stefania Marinetti - Non ci sentiamo più di esporre volontari e utenti ad un rischio concreto per la lore incolumità. Il servizio riprenderà non appena troveremo locali idonei alla preparazione e alla consumazione dei pasti in presenza, senza costringere le persone che bussano alla nosytra porta all"umiliazione della fila per la strada».

Una scelta difficile e dolorosa ma non più rinviabile: «Noi siamo qui, non scappiamo perchè siamo consapevoli che ci aspettano mesi duri per la crisi. Stasera abbiamo 99 pasti prenotati, da persone che non sò da domani come aiutare - conclude Marinetti. Serve un impegno comune se vogliamo continuare a garantire un pasto al giorno a chi non ha nemmeno quello».