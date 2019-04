© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Conto alla rovescia per il Memorial “Le Voci di Alessandro Nisio”, in programma al Teatro Flavio Vespasiano sabato prossimo, 4 maggio, alle 18. Tante le “voci”, le musiche e le parole che daranno vita allo spettacolo pensato e realizzato per ricordare l’artista reatino a un anno dalla prematura scomparsa.Sotto la direzione scenica di Paolo Fosso, saliranno sul palco del Flavio il coro lirico dell’Umbria, diretto dal maestro Sergio Briziarelli, e il coro Le Voci di Alessandro Nisio, diretto dal maestro Mariano Toschi, Fiammetta Nisio con il gruppo Oddrun; al pianoforte si alterneranno Ettore Chiurulla, Nicola Iannielli, Elena Trippitelli, Luca Vincenti Mareri Tosoni; in scena anche il violinista Luca Venturi, il violoncellista Ivo Scarponi; tra le voci quella di Viola Sofia Nisio e Paola Stafficci (soprani), Rosalba Petranizzi (mezzo soprano), Andrea Sari (baritono), Davide Sotgiu e Federico Piermarini (tenori), Stefano Rinaldi Miliani (basso) e della cantante Valentina Rossi.Alla manifestazione – promossa dall’Associazione “Le Voci di Alessandro Nisio” con il contributo della Fondazione Varrone – parteciperà anche il liceo musicale “Elena Principessa di Napoli”, che ebbe Nisio tra i suoi insegnanti più appassionati, e la onlus Loco Motiva. L’ingresso al Memorial è gratuito ma serve la prenotazione: il botteghino del Teatro sarà aperto venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.