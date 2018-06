di Luigi Ricci

RIETI - Mercoledì sera al parco di via Liberato Di Benedetto si è svolta la finale del torneo amatoriale di basket over 45 “Memorial Eugenio Labonia – Mirko Felici”. Ad aggiudicarsela la squadra Amici di Peppe che, malgrado diverse assenze per infortunio, ha superato 73-66, dopo un tempo supplementare, l’Olimpia Over 40, diretta da Graziano Mancini. E’ stata una gara agguerrita, sempre testa a testa che ha visto prevalere la squadra allenata da Riccardo Esposito e capitanata da un ottimo Sergio Giovannelli. La finale per il 3° posto e` stata vinta 61-42 da Illi de na Orde contro Basket Corca.



Di seguito risultati e tabellini:

Amici di Pepper – Olimpia Over 40: 73-66

Amici di Peppe: Teti 2, Grillo 7, Carapacchi 11, Buccini A. 15, Buccioli 12, Giovannelli S. 26

Olimpia Over 40: Cocuccioni 12, Fagiani 9, Giovannelli O. 18, Papale A. 18, Maccaroni 6, Valzano 2, Milone 1, Mancini, Buccini, Graziani, Ciogli



Illi de na Orde – Basket Corca: 61-42

Illi De Na Orde: Mariantoni 17, Tilli 12, Cinti 6, Mannoni 15, Martini 3, Giovannelli 8

Basket Corca: Hanel 14, Gunnella 10, De Zuane 6, Santori 4, Calabrese 8, Aragno



Ottima la cornice di pubblico da parte dei tanti amici degli indimenticati Eugenio Labonia e Mirko Felici, amici col basket nel dna, ottimi ex giocatori di Minervini e Black Panthers. Emozionanti le premiazioni, cui sono intervenuti Roberto Feliciangeli, Antonio Olivieri e Riccardo Esposito, soprattutto quella della squadra Amici di Peppe da parte delle famiglie Labonia e Felici. Commovente la consegna da parte di Paolo Di Fazi di una targa in ricordo di Aldo Alvisini, dirigente storico della Sebastiani e della Minervini recentemente scomparso, ritirata dalla figlia Elena.



Premiazioni

Mvp: Angelo Papale

Miglior Giocatore: Sergio Giovannelli (56 punti)

Gara tiro da 3 punti: Sergio Giovannelli (12 punti)

Giocatore più anziano: Graziano Mancini

Tifoso storico: Mario Paris.

Venerd├Č 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:10



© RIPRODUZIONE RISERVATA